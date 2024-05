Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților a avansat sambata o lege care ar putea duce la interzicerea TikTok in Statele Unite. Proiectul de lege il obliga pe proprietarul chinez al TikTok, ByteDance, sa vanda platforma in aproximativ un an, in caz contrar, se va confrunta cu o interdicție totala in Statele Unite.

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA va supune la vot sambata proiecte legislative privind alocarea de fonduri pentru Ucraina, Israel si Taiwan, a anuntat miercuri presedintele republican al institutiei, Mike Johnson, transmit AFP si Reuters, transmite Agerpres.

- Administratia presedintelui american, Joe Biden, a ajuns la un acord de compromis cu republicanii din Camera Reprezentantilor pentru a creste numarul vizelor de relocare in cazul afganilor care au lucrat pentru Statele Unite, au anuntat, marti, membri ai Congresului SUA, informeaza Rador Radio Romania.…

- NATO nu are planuri de a trimite trupe in Ucraina pentru a lupta in razboiul cu Rusia, au declarat marti agentiei EFE oficiali ai Aliantei, idee care nu a fost discutata nici in cadrul UE, potrivit unui purtator de cuvant comunitar, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron nu a exclus aceasta posibilitate.…

- La ordine primite din partea lui Donald Trump, republicanii din Camera Reprezentanților, camera inferioara a Congresului american, l-au inculpat marți, 13 februarie, pe Alejandro Mayorkas, ministrul pentru problemele imigrației in actuala administrație Biden, acuzandu-l ca a provocat o criza la frontiera…

- Senatorii americani au respins miercuri seara un text care ar fi deblocat noi fonduri destinate celor doua tari aflate in razboi si o reforma a sistemului migratiei Statelor Unite, dupa mai multe luni de negocieri dure. Din cauza unor presiuni exercitate de catre Donald Trump, care-si patreaza o acaparare…

- Acest acord prevede o finantare totala de 118,3 miliarde de dolari – un ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat efortului de razboi din Ucraina si 14,1 miliarde de dolari destinati Israelului. El prevede si o anvelopa de 20,2 miliarde de dolari in vederea unor reforme politice ale migratiei…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…