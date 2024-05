Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și-a propus sa-și inceapa noul mandat prezidențial de șase ani cu o aparenta demonstrație de sprijin din partea celui mai puternic partener politic al sau, omologul chinez Xi Jinping.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe chinez. Aceasta va fi a doua vizita a lui Putin in China, in ultimele sase luni.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe chinez. Aceasta va fi a doua vizita a lui Putin in China pe parcursul a șase luni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Președintele chinez Xi Jinping s-a intilnit marți, la Beijing, cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. Xi Jinping i-a cerut ministrului rus de Externe sa ii transmita președintelui rus Vladimir Putin sincerele sale salutari. Notind ca anul acesta se implinesc 75 de ani de la stabilirea relațiilor…

- SUA ii avertizeaza pe aliați ca Beijingul și-a intensificat sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informații geospațiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.„Pe fondul semnelor de integrare militara intre cele doua țari, China a furnizat Rusiei imagini…

- Președintele rus Vladimir Putin va calatori in China in luna mai pentru se intalni cu liderul chienz Xi Jinping, anunța Reuters in exclusivitate. Vizita ar putea fi prima calatorie in strainatate a liderului de la Kremlin din noul sau mandat prezidențial.

- „Putin și Xi Jinping sunt asemanatori”, a constatat fosta purtatoare de cuvant a președintelui Taiwanului, Kolas Yotaka, dupa recentul interviu acordat de președintele rus jurnalistului Tucker Carlson, scrie corespondentul CNN Will Ripley intr-o analiza despre justificarile lui Vladimir Putin pentru…