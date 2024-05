A murit romancierul american Paul Auster

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii montani din Zarnești intervin pentru recuperarea trupului unei persoane decedata, cazuta de la peste 400 de metri, in Padina Inchisa, intr-o zona deosebit de greu accesibila. Victima este cetațean american.

- Fostul star al NFL, O.J. Simpson, care a fost achitat in anii '90 pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului ei, intr-un proces care a captivat națiunea și a provocat controverse, a incetat din viața la varsta de 76 de ani ... The post DECESUL UNEI SPORTIV A murit O.J. Simpson, star al fotbalului…

- Akebono, pe numele sau adevarat Chad George Ha’aheo Rowan, a decedat in urma unei insuficiențe cardiace, la 54 de ani, intr-un spital din Japonia. American nascut in Hawaii, Akebono a devenit primul yokozuna care nu era nascut in Japonia, adica un mare maestru al acestui sport național nipon, cel mai…

- Fostul senator american Joe Lieberman, colistier pe tichetul democrat, in 2000, pentru functia de vicepresedinte alaturi de Al Gore, a murit miercuri la varsta de 82 de ani, a anuntat familia sa, noteaza AFP, citat de AGRPRES. El a decedat la New York in cursul dupa-amiezii "in urma unor complicatii…

- Doua persoane au murit in statul american Texas, care se confrunta cu cel mai mare incendiu din istoria sa, catastrofa pe care presedintele SUA, Joe Biden, a atribuit-o efectelor schimbarilor climatice, informeaza AFP, potrivit Agerpres. O femeie de 83 de ani si-a pierdut viata in incendiul unei…

- Militarul american care si-a dat foc duminica in fata Ambasadei Israelului la Washington, pentru protesta impotriva razboiului din Gaza, a murit din cauza ranilor, au anuntat luni fortele armate ale Statelor Unite.

- Președintele american, Joe Biden, a avut un moment de confuzie la un eveniment recent de campanie, cand a confundat-o pe fosta cancelara a Germaniei, Angela Merkel, cu fostul cancelar german Helmut Kohl (decedat in 2017). Este a doua gafa similara facuta de Biden in aceasta saptamana dupa ce cu cateva…

- Starul american de muzica country Toby Keith a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 62 de ani, potrivit unui mesaj postat pe retelele de socializare, conform stiripesurse.ro.Cantaretul cunoscut pentru hitul sau din 1993 "Should 39;ve Been a Cowboy a anuntat in 2022 ca a fost diagnosticat…