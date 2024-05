Stiri pe aceeasi tema

Un accident grav a avut loc miercuri seara, in jurul orei 18:00, pe raza localitații Savarșin, din județul Arad, intre o mașina și un TIR.

Președintele Raisi și ministrul de externe au murit intr-un accident de elicopter, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Informația nu a fost confirmata in...

O veste trista a aparut azi noapte in mediul academic din Arad și nu numai. Profesorul universitar Corneliu Padurean s-a stins din viața la varsta...

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril traiesc de cateva luni o frumoasa poveste de dragoste. Locuiesc impreuna și se inteleg foarte bine. Impresara a vorbit recent despre cum decurg lucrurile in viața ei personala și cat de mult a schimbat-o iubitul ei.Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt de nedespartit,…

- Inca o tragedie s-a produs pe ”Drumul Morții” din Sibiu! Un barbat a murit intr-un accident cumplit, in urma cu cateva ore. Duba in care se afla a fost lovita frontal de un TIR și distrusa in totalitate. Șoferul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Un accident infiorator s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 72, in zona padurii Dragodana. Dupa impactul dintre un TIR și un autoturism, un barbat din Targoviște, in varsta de 49 de ani, și-a pierdut viața. Este vorba de șoferul autoturismului. Acesta a fost gasit in stare inconștienta de catre echipajele…

- Un barbat in varsta de 66 de ani și-a pierdut viața in dimineața zilei de luni dupa ce a fost lovit de o mașina. Accidentul mortal s-a produs in jurul orei 6.30, in apropiere de trecerea de pietoni de la Torino, din cartierul Burdujeni. Șoferul in varsta de 29 de ani, din Plopeni, care conducea un ...

Un barbat de 41 de ani, din județul Cluj, care domiciliaza fara forme legale in satul Caprioara, comuna Savarșin, a fost reținut pentru 24 de...