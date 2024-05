Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o era in care informația circula rapid și opinia publica se formeaza adesea pe baza unor jumatați de adevar, cazul deputatului Dumitru Foșca ar trebui sa ne puna pe ganduri. Un scandal mediatic alimentat de presa, care a exploatat in mod exagerat și uneori tendențios detalii incomplete, a transformat…

- Curtea de Apel Oradea a pronuntat verdictul final in cazul celor doi parinti din Bihor care au ales sa-si educe acasa copiii de varsta scolara, ca sa-i fereasca de ispita internetului. Instanta a mentinut hotararea Judecatoriei Alesd, unde cei doi au primit pedepse de cate 4 luni de inchisoare cu amanare…

- Ultimele 11 luni au adus o premiera pentru omenire, fiind bifat in fiecare luna un record de temperatura, a anuntat serviciul de monitorizare a schimbarilor climatice al Uniunii Europene. Situația s-a inregistrat, incepand cu iunie 2023, cea mai calda inregistrata vreodata pe planeta, fața de luna corespunzatoare…

- Ministerul Educației publica un calendar cu toate informațiile necesare parinților legate de inscrierile la creșa și gradinița, precum și despre toate serviciile de educație timpurie complementare, anunța ministrul Educației, Ligia Deca. Parinții iși pot inscrie copiii la gradinița sau creșa in perioada…

- Pentru prima data in istorie, numarul copiilor sub cinci ani care mor anual a scazut sub 5 milioane, conform ONU. Este o scadere semnificativa, cu 51% din 2000 și 62% din 1990. Mortalitatea in randul copiilor cu varsta sub 5 ani a scazut la un minim istoric in 2022, coborand in sfarșit sub pragul…

- Florian Lixandru, secretar de stat in Ministerul Educației, spune ca “rezultatele obținute la simularea Evaluarii Naționale sunt un semnal de alarma, atat pentru noi, pentru cadrele didactice, ... The post EXAMENE NAȚIONALE Florian Lixandru, secretar de stat: Rezultatele la simularea Evaluarii Naționale…

- Parintii ar trebui sa-si sustina copiii pana la varsta de 24 de ani, financiar si prin asigurarea unei locuinte - reiese din sondajul Institutului pentru Studierea Tineretului din Ungaria, desfasurat in 12 tari, ale carui rezultate au fost comunicate marti Agentiei de Presa MTI, de catre Mathias Corvinus…