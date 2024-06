Liber la tatuaje în Poliția Română, mai puțin pe față și în zona capului Statutul politistului ar urma sa fie modificat, iar printre propunerile cuprinse in OUG pentru modificarea legii se regaseste si cea ca persoana care participa la un concurs pentru ocuparea unor functii de executie vacante prin incadrare directa/reincadrare/transfer nu trebuie sa aiba tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natura, aplicate pe fata si/sau gat, precum si […] The post Liber la tatuaje in Poliția Romana, mai puțin pe fața și in zona capului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

