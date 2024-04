Calendarul 2024 privind înscrierea la creșă și grădiniță, ministrul Educației Ministerul Educației publica un calendar cu toate informațiile necesare parinților legate de inscrierile la creșa și gradinița, precum și despre toate serviciile de educație timpurie complementare, anunța ministrul Educației, Ligia Deca. Parinții iși pot inscrie copiii la gradinița sau creșa in perioada 27 mai-14 iunie. La creșa pot fi inscriși copiii care au intre trei […] The post Calendarul 2024 privind inscrierea la creșa și gradinița, ministrul Educației appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

