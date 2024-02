Înscrierea la grădiniță și creșă 2024. Calendarul a fost pus în dezbatere publică Potrivit proiectului pus in dezbatere publica de Ministerul Educației, inscrierea copiilor la creșa și gradinița, pentru anul școlar 2024-2025, va avea loc in vara. Astfel, prima etapa ar urma sa fie cea dedicata reinscrierilor, intre 10 și 14 iunie 2024, stabilita pentru copiii care au mai fost la gradinița sau creșa. Afișarea rezultatului și a numarului de locuri libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri ar urma sa aiba loc pe 14 iunie, ora 14. „Sunt reinscriși copiii care au frecventat unitatea de invațamant in anul școlar curent și care urmeaza sa o frecventeze și in anul școlar urmator,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

