- La data de 11 aprilie, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgența 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc in localitatea Lețcani. Din primele cercetari ale polițiștilor a rezultat faptul ca șoferul unui autoturism in varsta de 63 de ani, ar fi patruns pe sens opus…

- CONTROALE… Și in luna martie, inspectorii de munca și-au continuat controalele la angajatorii din județul Vaslui. In urma verificarilor efectuate, au fost aplicate zeci de sancțuni. Astfel, in domeniul relațiilor de munca au fost aplicate amenzi in valoare totala de 354.000 de lei și au fost descoperite…

- FEED-BACK OLIMPIC… Vasluiul are de ce sa fie mandru, caci la Olimpiada Nationala de Matematica, pentru clasele a VII-a si a VIII-a, editia 2024, organizata anul acesta pentru prima data in judet, mai exact la Husi, patru elevi de exceptie reprezinta invatamantul locului, la cel mai inalt nivel al Matematicii…

- BRAVO… Vasluiul are, anul acesta, unul dintre cele mai numeroase loturi judetene la Olimpiada Nationala de Informatica. Echipa este formata din 22 de elevi, iar cei mai multi (13) sunt de la Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui, acolo unde profesorul Dan Pracsiu face o munca deosebita. Printre elevii…

- ELEVI ANTREPRENORI… Judetul Vaslui va fi reprezentat la etapa regionala a Competitiei Business Plan de o echipa formata din trei eleve la Liceul „Mihai Eminescu” Barlad. Este vorba despre elevele Maria Isabela Cristea, Alexandra Mariana Luca si Adriana Mihaela Ivanovici, pregatite de profesoara Olguta…

- MUTARE… Satui sa mai fie tradați și umiliți de cei care conduc PSD la Vaslui, consilierii locali ai acestui partid din Vinderei, in frunte cu liderul lor Sterica Antohi, au decis sa plece cu tot cu organizație la PNL, cand au vazut ca toata munca lor din opoziție a fost rasplatita cu nominalizarea lui…

- Cel mai bun raspuns pentru intrebarea din titlu este ca aici ne-am nascut noi, vasluienii. Și daca acest fapt nu este destul de convingator, nu știu ce altceva v-ar putea convinge. Dar, pentru necredincioșii pesimiști, mai am cateva argumente imbatabile: Saptamana trecuta s-a intamplat in județul Vaslui,…

- BUGETARI… Atat de bine e sa muncești la stat incat unii angajați și-au adus toata familia sa lucreze cu ei. Nu e o presupunere rau intenționata, ci o constatare daca ne uitam peste declarațiile de avere ale angajaților Primariei Vaslui. De-a lungul timpului, mulți dintre și-au adus soții sau soțiile,…