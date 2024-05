Bolile cardiovasculare ucid 10.000 de oameni pe zi, în Europa! Bolile cardiovasculare sunt la originea a patru din zece decese in Europa sau a 10.000 de decese pe zi și 4 milioane pe an, a raportat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Principalul vinovat Dupa transmiterea acestor cifre ”letale”, OMS le recomanda europenilor sa foloseasca mai puțina sare, astfel ar fi salvate sute de mii […] The post Bolile cardiovasculare ucid 10.000 de oameni pe zi, in Europa! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

