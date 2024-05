Covid a scăzut speranța de viață cu aproape doi ani, din 2019 până în 2021 Dupa un deceniu de progres, pandemia de Covid-19 a facut ca speranța de viața la nivel global sa scada cu aproape doi ani din 2019 pana in 2021, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Intre 2019 și 2021, speranța de viața globala a scazut cu 1,8 ani, ajungand la la 71,4 ani, același nivel […] The post Covid a scazut speranța de viața cu aproape doi ani, din 2019 pana in 2021 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

