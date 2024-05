Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Cristina Demetrescu final de mai 2024. Scorpionul are de recuperat bani. In ultima parte din luna mai se deschid oportunitați pentru unele zodii. Horoscopul prezentat de Cristina Demetrescu arata ca Scorpionul nu are niciun motiv pentru care sa se planga. Acești nativi au de recuperat bani.…

- ”In luna martie 2024, exporturile FOB au insumat 7,904 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,452 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,548 miliarde euro. Fata de luna martie 2023, exporturile din luna martie 2024 au scazut cu 9,8%, iar importurile au scazut cu 6,7%. In perioada 1.I-31.III…

- Importurile chineze din SUA, Uniunea Europeana si Rusia au crescut luna trecuta, in ciuda unei scaderi a exporturilor catre toate trei regiunile, conform calculelor CNBC ale datelor oficiale. I La nivel mondial, exporturile Chinei au crescut in aprilie cu 1,5% de la an la an, in dolari americani, in…

- Eurostat a actualizat datele! Spania este tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla peste media comunitara, care este de 81,5 ani. Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit Eurostat . Cea mai mica speranța de viața…

- CARAȘ-SEVERIN – Primul trimestru este marcat de o rata de angajare de 43% din totalul celor care cauta ajutor prin intermediul structurilor publice de ocupare. Mai mult de jumatate dintre reușiți aveau peste 45 de ani! Daca pana nu demult, județul atingea o reușita de angajare de unul din doi cautatori…

- Grupul a declarat marti ca anticipeaza o scadere de 40% – 45% a veniturilor operationale in prima jumatate a anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, deoarece are dificultati sa-si pastreze cota pe piata de lux din ce in ce mai exigenta. Actiunile si-au redus usor pierderile, la un declin de…

- Speranta medie de viata, care a crescut constant timp de decenii in intreaga lume, a scazut brusc in anii 2020 si 2021, in timpul apogeului pandemiei de COVID-19, conform unui studiu publicat marti in jurnalul stiintific Lancet. Speranta de viata a scazut in aceasta perioada in marea majoritate (84%)…

