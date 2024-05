România, a treia cea mai mică speranță de viață din UE Eurostat a actualizat datele! Spania este tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla peste media comunitara, care este de 81,5 ani. Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit Eurostat . Cea mai mica speranța de viața din UE Romania este urmata in acest clasament doar de Letonia, cu 75,9 ani si de Bulgaria, cu 75,8 ani. Totusi, cea mai mare crestere a sperantei de viata din 2019 si pana in 2023 s-a inregistrat in Romania, cresterea sperantei de viata fiind de un an, urmata de Lituania (+0,8 ani) si Bulgaria,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

