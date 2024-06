Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua luni o vizita oficiala in Bavaria, in contextul marcarii a 25 de ani de relatii bilaterale romano-bavareze. Potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Guvernului, cu aceasta ocazie, Ciolacu va fi prezent, de la ora 16,00, pe Allianz Arena din Munchen, la meciul…

- Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cite patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi…

- Pe stadionul „Zimbru” din Chișinau, Ucraina va disputa ultimul test inaintea Campionatului European in fața Moldovei. Partida are loc ACUM și va este transmisa pe Digi Sport 1 și Prima Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro Ucrainienii vor debuta la Euro 2024 in fața Romaniei pe Allianz Arena, luni, 17 iunie,…

- Pe stadionul „Zimbru” din Chișinau, Ucraina va disputa ultimul test inaintea Campionatului European in fața Moldovei. Partida are loc ACUM și va este transmisa pe Digi Sport 1 și Prima Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro Ucrainienii vor debuta la Euro 2024 in fața Romaniei pe Allianz Arena, luni, 17 iunie,…

- Pe stadionul „Zimbru” din Chișinau, Ucraina va disputa ultimul test inaintea Campionatului European in fața Moldovei. Partida are loc ACUM și va este transmisa pe Digi Sport 1 și Prima Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro Ucrainienii vor debuta la Euro 2024 in fața Romaniei pe Allianz Arena, luni, 17 iunie,…

- Sindicatului feroviar EVG cere „masuri de protecție” deoarece „angajații se simt abandonați in fața atacurilor zilnice”, in caz contrar urmand a declanșa greva generala pe perioada Campionatului European de fotbal (14 iunie - 14 iulie), relateaza Bild.Daca situația de securitate nu se imbunatațește…

- Reprezentativa Romaniei va intalni Ucraina in meciul de debut la Euro 2024, pe 17 iunie. Partida este programata la Munchen. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00:…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…