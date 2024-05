Importurile chineze din SUA, Uniunea Europeana si Rusia au crescut luna trecuta, in ciuda unei scaderi a exporturilor catre toate trei regiunile, conform calculelor CNBC ale datelor oficiale. I La nivel mondial, exporturile Chinei au crescut in aprilie cu 1,5% de la an la an, in dolari americani, in timp ce importurile au crescut cu 8,4%, arata datele. Asteptarile erau ca exporturile sa fi crescut cu 1,5% de la an la an, iar importurile cu 4,8% fata de un an in urma, potrivit unui sondaj Reuters. In martie, atat exporturile, cat si importurile au scazut de la an la an. Importurile Chinei din SUA…