Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca numarul cazurilor de rujeola in Europa continua sa creasca vertiginos si ar putea depasi pragul foarte ridicat inregistrat deja in 2023. OMS a subliniat totodata importanta vaccinarii, informeaza AFP. 56.634 de cazuri de rujeola si patru decese…

- Zilnic, in lume, peste un milion de persoane sunt infectate cu sifilis, gonoree, chlamydia sau tricomoniaza, semnaleaza un recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații. De la 7,1 milioane de cazuri de sifilis in 2020, in 2022, s-a ajuns la aproximativ 8 milioane de cazuri, avertizeaza Organizația…

- Pandemia de coronavirus a provocat indirect o creștere brusca a numarului de copii suferinzi de obezitate, a transmis recent Organizația Mondiala a Sanatații. Masurile de prevenție a Covid-19 i-au obligat pe oameni sa se izoleze in case. Pentru aproximativ o treime dintre copii, acest lucru a fost…

- Gripa aviara se raspandește din ce in ce mai mult. Pot fi afectate și mamiferele, de exemplu vacile. Deși OMS evalueaza in prezent riscul pentru sanatatea publica ca fiind scazut, avertizeaza in continuare impotriva consumului de lapte crud. Raspandirea globala a virusului gripei aviare H5N1 continua…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) trage un puternic semnal de alarma și spune ca a devenit alarmant consumul de alcool și de țigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani! Alcool-ul și țigarile electronice fac ravagii printre copiii incepand cu 11 ani! O spune un…

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- In Europa, se observa o creștere a cazurilor de psitacoza, o boala respiratorie transmisa de pasarile salbatice și domestice, potrivit ultimului buletin (5 martie) al Organizației Mondiale a Sanatații. Psitacoza este o infecție respiratorie provocata de Chlamydophila psittaci , o bacterie care infecteaza,…

- Organizația Mondiala a Sanatații ne-a donat echipamente medicale de peste 400.000 de euro, destinate in principal asistenței medicale de urgența , a anunțat, vineri, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU). Șeful DSU a explicat ca sunt echipamente medicale care ”au fost…