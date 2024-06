Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca și Slovenia au terminat la egalitate, scor 1-1. Danezii au deschis scorul prin Christian Eriksen in minutul 17, dar slovenii au reușit sa egaleze dupa o ora de joc, prin Erik Janza in minutul 77. Primele 15 minute ale partidei au fost dominate de tatonari, cu prima ocazie aparținand slovenilor,…

- La Campionatul European de fotbal din Germania s a inregistrat, astazi, 16 16 iunie 2024, primul rezultat de egalitate, in meciul Danemarca ndash; Slovenia, incheiat cu scorul de 1 1.Danemarca a condus cu 1 0, in urma golului marcat de Christian Eriksen, in minutul 17, dar Slovenia a egalat in minutul…

- Serbia - Anglia este ultimul meci al zilei 3 de la Euro 2024. Englezii sunt mari favoriți inaintea acestui duel. Meciul dintre Serbia și Anglia va avea loc duminica, 16 iulie, de la ora 22:00. Slovenia și Danemarca sunt celelate echipe din grupa C de la turneul final din Germania. Ele se intalnesc de…

- Programul partidelor de duminica, din cadrul Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie): Grupa D: Polonia – Olanda | Hamburg, ora 16.00, PRO TV. Grupa C: Slovenia – Danemarca | Stuttgart, ora 19.00, PRO Arena;Serbia – Anglia | Gelsenkirchen, ora 22.00, PRO TV. Citește și: EURO 2024 |…

- Meciurile Echipei Romaniei in Grupa ERomania a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Programul meciurilor echipei naționale este urmatorul:Romania vs Ucraina: 17 iunie, ora 16:00Belgia vs Slovacia: 17 iunie, ora 19:00Slovacia vs Ucraina: 21 iunie, ora 16:00Belgia vs Romania:…

- Echipa naționala a Serbiei participa pentru prima oara la turneul final al Campionatelor Europene de cand a devenit națiune independenta. Este, de asemenea, și singura „naționala” la care joaca doi frați: Sergej Milinkovic-Savic și Vanja Milinkovic-Savic. Serbia va juca la Euro 2024 in Grupa C, alaturi…

- Anglia, principala favorita la cucerirea Campionatului European din Germania, a caștigat luni seara primul amical dinaintea turneului final, scor 3-0 cu Bosnia și Herțegovina. Cole Palmer (60), Trent Alexander-Arnold (85) și Harry Kane (89) au marcat cele trei goluri ale partidei. La Campionatul European…

- Turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti Under 17 va fi transmis de TVR Sport in perioada 20 mai-5 iunie 2024. De luni, 20 mai, tinerele talente ale fotbalului european din saisprezece tari. Cipru (gazda competiției), Ucraina, Cehia, Serbia, Danemarca, Austria, Țara Galilor, Croatia, Italia,…