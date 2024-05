Cum a contribuit pandemia la explozia numărului de copii obezi Pandemia de coronavirus a provocat indirect o creștere brusca a numarului de copii suferinzi de obezitate, a transmis recent Organizația Mondiala a Sanatații. Masurile de prevenție a Covid-19 i-au obligat pe oameni sa se izoleze in case. Pentru aproximativ o treime dintre copii, acest lucru a fost insoțit de o creștere a timpului cat au […] The post Cum a contribuit pandemia la explozia numarului de copii obezi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

