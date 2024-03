Cîrstoiu: Puteam să fiu de multe ori ministrul Sănătăţii în viaţa asta Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun PSD-PNL la Primaria Capitalei, a dezvaluit intr-o emisiune la Prima TV ca a primit de mai multe ori propunerea de a fi ministru al Sanatatii, insa a refuzat de fiecare data. „Puteam sa fiu de multe ori ministrul Sanatatii in viata asta, dar nu am luat la momentele respective decizia de a face pasul asta. De multe ori mi s-a propus asta si am zis ca e mai bine sa fiu eu convins ca am ajuns in medicina pana la un punct la care pot sa iau decizia din ziua de azi. Sa stiti ca de multe ori puteam sa fiu ministru al Sanatatii”, a declarat Cirstoiu. Cirstoiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

