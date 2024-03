Hanoi, orașul cel mai poluat din lume. Dar nici Bucureștiul nu se simte prea bine! Hanoi este cel mai poluat oraș al lumii, potrivit unui clasament in care capitala Romaniei ocupa locul al 35-lea cu indicele 75, care corespunde unei poluari atmosferice moderate, transmite Reuters. Ca Hanoiul este cel mai poluat oraș al lumii se vede: strazile și cladirile sunt sufocate de smog, vizibilitatea este redusa din cauza nivelului ridicat de particule provenite din emisiile vehiculelor si de praful fin rezultat din industria de constructii. De altfel, pentru locuitorii din Sud-Estul Asiei situația este ingrijoratoare din punctul de vedere al nivelului particulelor mici periculoase.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata medie de ocupare a hotelurilor din capitalele din Europa Centrala și de Est (ECE – 6 – București, Bratislava, Budapesta, Praga, Sofia și Varșovia) se menține inca sub nivelurile din 2019, in timp ce tariful mediu (ADR) a crescut cu 23%, rezultand un avans al venitului mediu pe camera disponibila…

- Uniunea Europeana pregatește cel de-al 13-lea set de sancțiuni impotriva Rusiei, la doi ani de la invadarea Ucrainei! Ca de fiecare data, pachetul de sancțiuni a fost blocat de Ungaria! Așadar, Ungaria se opune din nou sancțiunilor dictate de Uniunea Europeana Rusiei ! Vorbim despre cel de-al 13-lea…

- O directiva a Bruxelles-ului amenința securitatea economica europeana, proprietatea intelectuala și creșterea afacerilor, beneficiarul fiind China. In zilele de inchidere ale anului 2023, legislativii Uniunii Europene au trecut grabit printr-un acord politic puțin observat referitor la o lege propusa…

- Intr-un document redactat de oficiali UE si consultat de Financial Times , Bruxelles-ul a schitat o strategie pentru a viza in mod explicit slabiciunile economice ale Ungariei, a-i pune in pericol moneda si a determina o prabusire a increderii investitorilor, in incercarea de a afecta „locurile de munca…

- „Este o suma coplesitoare pentru oricine aude. Nu exista o prevedere bugetara pentru asta. (...) Am avut discutii repetate legate de acest contract cu reprezentantii Pfizer si Comisia Europeana. Fiecare stat membru a facut o optiune periodica pentru achizitia de vaccinuri, ultima a fost de la jumatatea…

- Tesla este pe cale sa piarda prima poziție in ceea ce privește vanzarile de autoturisme electrice la nivel mondial. B loomerg noteaza ca sunt șanse mari ca Tesla sa fie depașita la capitolul unitați vandute inca din trimestrul 4 al acestui an de catre compania chineza BYD. Acest lucru ar putea marca…

- Europa a publicat recent prima lista cu medicamentele ”critice”, pentru care este esențiala evitarea intreruperilor in aprovizionare, in așa fel incat sa fie disponibile pacienților, transmite AFP. Paracetamol, morfina, antibiotice, antiaritmice, preparate hormonale, anestezice, antiinfecțioase, insulina,…

- Fostul președinte al Consiliului European din perioada 2014-2019, Donald Tusk, a depus miercuri, 13 decembrie, juramantul de premier al Poloniei si a redevenit prim-ministru dupa 11 ani. El a pus capat celor opt ani de putere populista si nationalista in Polonia, a scris Agenția France Presse, preluata…