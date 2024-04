Stiri pe aceeasi tema

- In viitorul apropiat, compania chineza Chery va incepe sa produca mașini in Spania. Pentru moment, constructorul asiatic poarta discuții pe aceasta tema cu guvernul spaniol, insa este de așteptat ca planurile marcii chineze sa fie aprobate in scurt timp, potrivit ministerului industriei din Spania.…

- Producatorii chinezi de turbine eoliene, care au ca destinație mai multe parcuri eoliene construite in Europa, inclusiv in Romania, se afla in centrul unei investigații a Comisiei Europene, dupa cum a anunțat comisarul european pentru Concurența Margrethe Vestager. Comisarul european Margrethe Vestager…

- Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport in care cartografiaza ‘cele mai periculoase’ 821 de retele infractionale de pe continent, realizand un tablou al functionarii interne a acestor bande implicate in activitati precum trafic de droguri, de persoane, spalare de bani, transmite AFP. Raportul…

- 1. Alegeri in toata Europa. Groaza printre neomarxiștii ciudați de la Bruxelles. In acest moment, partidele din categoria AUR sunt pe primul loc, in sondaje, in Austria, Olanda, Italia, Franța, Polonia, Ungaria și pe locul doi in Germania și Spania. La noi, AUR e undeva in spatele coaliției PSD – PNL.…

- Hanoi este cel mai poluat oraș al lumii, potrivit unui clasament in care capitala Romaniei ocupa locul al 35-lea cu indicele 75, care corespunde unei poluari atmosferice moderate, transmite Reuters. Ca Hanoiul este cel mai poluat oraș al lumii se vede: strazile și cladirile sunt sufocate de smog, vizibilitatea…

- Europa are o vulnerabilitate strategica: este dependenta de China pentru a-și procura materiile prime și echipamentele pentru a produce baterii pe tehnologiile actuale cu Li-ion, folosite inclusiv la mașinile electrice. Dar asta nu va ramane așa, promite un mic startup suedez, care a primit investiții…

- O directiva a Bruxelles-ului amenința securitatea economica europeana, proprietatea intelectuala și creșterea afacerilor, beneficiarul fiind China. In zilele de inchidere ale anului 2023, legislativii Uniunii Europene au trecut grabit printr-un acord politic puțin observat referitor la o lege propusa…

- Din Romania și pana in Spania, fermierii și-au intensificat mișcarile de protest impotriva Pactului Verde European și a creșterii accizelor la motorina, relateaza Le Monde. Peisajul rural european a devenit foarte agitat, pe masura ce inflația și importurile din Ucraina scot in strada tot mai mulți…