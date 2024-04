Stiri pe aceeasi tema

- EXEMPLU… O polițista din Vaslui reprezinta Romania intr-o misiune de menținere a pacii in Republica Congo. Este vorba despre Luminița Dragușanu, agent principal in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, cu experiența in misiuni internaționale. Pe langa activitațile specifice pe care le deruleaza,…

- IN FORMA… Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei și-a asigurat calificarea la Campionatul European de la finele acestui an, dupa ce a invins, din nou, Croația, de aceasta data in deplasare, scor 25-23. Handbalistele din Vaslui, Lorena Ostase și Ana Ciolan și-au trecut numele pe lista marcatoarelor.…

- LA INALȚIME… Romania a caștigat meciul cu Croația, scor 26-24, din etapa a III-a a preliminariilor Campionatului European din 2024 la handbal feminin. Lorena Ostase a avut o evoluție stralucitoare, fiind cea mai buna marcatoare a meciului, cu 9 goluri, in timp ce Ana Ciolan și-a facut debutul la naționala.…

- Echipele Romaniei de tenis de masa debuteaza azi la Campionatul Mondial. De la ora 10:00 va incepe disputa la feminin, cu Suedia, din grupele CM. De la ora 13:00, echipa masculina infrunta Portugalia. Duelurile vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Competiția se desfașoara in Coreea de Sud, la Busan Primele emoții…

- CONDOLEANTE…De 34 de ani traim in noul capitalism, insa stralucirea vremurilor din epoca de aur a comunismului inca nu se stinge. Incet, incet, cu disparitia oamenilor care l-au construit, aceste vremuri apun, dar vor ramane in istorie ca o dovada ca Romania poate fi oricand cea mai puternica tara din…

- GALA… Vasluiul va gazdui o noua competiție de kickboxing la care vor participa o serie de sportivi amatori din Romania și Republica Moldova. Este vorba despre “Tornadiada Vasluiana”, competiție ajunsa la cea de-a treia ediție. Gala este programata sambata, 3 februarie, la Sala Polivalenta din Vaslui,…

- TEST… In primul joc de verificare al anului, desfașurat ieri, in deplasare, CSM Vaslui a intalnit pe HC Buzau. S-au jucat trei reprize, iar CSM Vaslui a caștigat cu 31-30 dupa primele doua reprize. S-a mai jucat o repriza de 20 de minute, insa nu s-a mai ținut scorul. Pe 26 și 27 ianuarie, Vasluiul…

- INVINȘI… Trei infrangeri din trei pentru Romania la Campionatul European de handbal masculin din Germania. “Tricolorii” au fost invinși de Austria (21-34), Spania (24-36) și Croația (25-31) și au incheiat competiția cu zero puncte. Printre jucatorii convocați de selecționerul Xavier Pascual s-au numarat…