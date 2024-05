Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, fiii vrajitoarei Sidonia au fost eliberați, dupa ce au fost in arest preventiv de la jumatatea lunii februarie. In toata aceasta perioada, familia a tot sperat ca membrii clanului Fabian se vor putea intoarce acasa. Au fost primiți cu „rauri” de șampanie, iar apropiații sunt de parere ca, in sfarșit,…

- Ieri a fost o zi importanta pentru fiii vrajitoarei Sidonia. Cei trei sunt suspecți in cazul crimei de la Padina, iar in urma cu o zi au fost eliberați. Au fost așteptați de familie acasa, dar și de Ciprian Pian, de altfel, un apropiat al clanului Fabian. Au starnit o mulțime de reacții cu imaginile…

- Fiii vrajitoarei Sidonia au obținut prima victorie! Frații suspectați ca l-ar fi ucis pe Sorin Anghel au fost eliberați, astazi, și plasați in arest la domiciliu. Pina in acest moment, cei trei frați au fost in arest preventiv. Curtea de Apel Ploiești a decis sa iși continue arestul acasa.

- Potrivit imaginilor Marin Laurentiu, unul dintre criminali este lovit de catre Sorin Anghel dupa ce ar fi incercat sa iși apere soția atacata de frații ucigași.Noile imagini aparute in spațiul public ar putea da peste cap ceea ce se știa pana acum despre cazul morții lui Sorin Anghel. Potrivit filmarilor…

- Apar dovezi noi in cazul crimei de la hotelul din Padina, in timpul unei petreceri cu vedete. Imaginile date azi publicitații spun o alta poveste despre incidentul care a avut loc in luna februarie. Ce incearca sa demonstreze avocatul fraților Fabian cu aceasta inregistrare Mai exact, filmarile vin…

- Au aparut noi imagini șocante de la tragedia petrecuta la Padina in urma cu o luna. O camera de supravegheat a surprins exact momentul crimei odioase in care Sorin Anghel este injunghiat cu sange rece. Pe imagini se vede cum cei 3 suspecți de crima se napustesc cu pumnii și o arma alba asupra lui Sorin…

- Cei trei fii ai vrajitoarei Sidonia, membri ai clanului Fabian, suspectați ca in noaptea de 10 spre 11 februarie 2024 au ucis un barbat, intr-un hotel din Padina, judetul Dambovita, in timpul unei petreceri, raman in arest preventiv

- Cei trei criminali fac parte din temutul clan Fabian din București, anchetat in mai multe dosare penale pentru prostituție, camatarie, talharie si trafic de droguri. Indivizii sunt fiii vrajitoarei Sidonia."Si vreau sa spun adevarul ca dumnezeu este sus. copiii mei nu sunt vinovati. au fost atacati…