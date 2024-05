Stiri pe aceeasi tema

- A aparut și prima reacție a soției lui Sorin Anghel, dupa ce a aflat ca fiii vrajitoarei Sidonia au fost eliberați din arestul preventiv și plasați in arest la domiciliu. Frații Marin sunt suspectați ca ar fi comis crima din Padina, cand Sorin Anghel a fost ucis sub ochii tuturor, inclusiv a soției…

- Fabian, soțul „vrajitoarei” Sidonia, este așteptat, astazi, in fața judecatorilor din județul Dambovița, carora le-a cerut sa ii anuleze o amenda pe care a primit-o in timp ce se ducea in vizita la fiii arestați pentru crima de la Padina.

- Cei trei frați din clanul Fabian, principalii suspecți in cazul uciderii lui Sorin Anghel (42 de ani), paznic la o societate din Targoviște, raman in arest inca 30 de zile. In acest timp, mama lor, celebra „vrajitoare“ Sidonia, iși vede de treaba.

- Potrivit imaginilor Marin Laurentiu, unul dintre criminali este lovit de catre Sorin Anghel dupa ce ar fi incercat sa iși apere soția atacata de frații ucigași.Noile imagini aparute in spațiul public ar putea da peste cap ceea ce se știa pana acum despre cazul morții lui Sorin Anghel. Potrivit filmarilor…

- Apar dovezi noi in cazul crimei de la hotelul din Padina, in timpul unei petreceri cu vedete. Imaginile date azi publicitații spun o alta poveste despre incidentul care a avut loc in luna februarie. Ce incearca sa demonstreze avocatul fraților Fabian cu aceasta inregistrare Mai exact, filmarile vin…

- Cei trei frați, membri ai clanului Fabian, acuați de uciderea lui Sorin Anghel, in hotelul Belmont din Padina (Dambovița), raman in arestul. IPJ. Decizia a fost data de Tribunalul Dambovița.

- Au aparut noi imagini șocante de la tragedia petrecuta la Padina in urma cu o luna. O camera de supravegheat a surprins exact momentul crimei odioase in care Sorin Anghel este injunghiat cu sange rece. Pe imagini se vede cum cei 3 suspecți de crima se napustesc cu pumnii și o arma alba asupra lui Sorin…