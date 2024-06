Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu și-a indeplinit cea mai mare dorința! Fiica lui și a Monicai Gabor a revenit in Romania, la 6 ani de cand s-a mutat definitv in SUA. Irinuca este acum o adevarata adolescenta, dar nu și-a putut ascunde zambetul larg atunci cand și-a imbrațișat tatal.

- Au trecut mai bine de 10 ani din momentul in care Monica Gabor a decis sa renunțe la viața in Romania și sa inceapa un nou capitol in America, alaturi de milionarul Mr. Pink. Dorința sa de a-și cladi Visul American pare sa fi apus, intrucat pe plan profesional lucrurile nu au decurs așa cum ea și-a…

- Dupa desparțirea dintre cei trei Chefi și Antena 1, una in condiții extrem de dure, au ieșit la iveeala mai multe informații. Din pacate, nicuna dintre ele nu a dus la atenuarea scandalului. Ba mai mult, dupa anunțul PROTV de readucere a celor trei in echipa MasterChef, totul avea sa ia un alt traseu,…

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au ajuns in fața altarului in urma cu mai mulți ani. Cei doi au impreuna o fiica, pe Irina, insa au decis sa mearga pe drumuri separate in 2011. Pentru o perioada, tanara a locuit in Romania, cu tatal ei. Ulterior, Irina Columbeanu s-a mutat in Statele Unite. Acum,…

- Roxana Ciuhulescu este femeia cu cele mai lungi picioare din Romania. Vedeta are o inalțime de 1,90 dintre care 1,20 masoara doar picioarele. Aceasta s-a facut remarcata dupa ce a facut parte din mai multe producții TV de succes. Ex-handbalista ne-a dezvaluit cat de des se dulce la salon pentru a se…

- Despre prințul Paul de Romania și prințesa Lia nu s-au cunoscut, pentru mult timp, detalii intime. Ulterior, unele detalii au ieșit la iveala și cei care ii apreciaza au inceput sa ii cunoasca mai bine. Puțini sunt, insa, cei care cunosc acum diferența de varsta dintre ei. Doar cei apropiați știu asta.…

- Monica și Irinel Columbeanu raman cel mai controversat cuplu din Romania, deși iubirea lor s-a rupt de ani buni. Puțini iși mai amintesc de nunta lor plina de fast, la care au participat cele mai mari nume din țara. Ce a facut fostul milionar cu banii stranși dupa marele eveniment, o suma deloc de neglijat.…

- Starea de sanatate a lui Irinel Columbeanu se agraveaza tot mai mult pe zi ce trece. Fostul milionar de la Izvorani nu este intr-o stare excelenta, așa ca nu poate parasi țara pentru a-și vizita singura fiica, pe Irinuca, in America, acolo unde adolescenta traiește alaturi de mama ei, Monica Gabor.…