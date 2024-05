Cum alegem carnea de miel pentru masa de Paște. Secretele au fost dezvăluite, la ce trebuie să fim atenți Asta, pentru ca exista semne clare ca aceasta carne ar fi alterata, dupa cum anunța și specialiștii. Taierea mielului de Paște era un obicei cunoscut in multe zone ale țarii in trecut, cu toate ca romanii in general prefera carnea de porc sau de pui. Pentru romani consumul de carne de miel are o simbolistica aparte, profund legata cu credința. Cum alegem carnea de miel pentru masa de Paște Trecand peste faptul ca textura și aroma carnii de miel este diferita fața de cea ”clasica”, cum ar fi carnea de porc, vita sau pui, romanii țin la simbolistica Paștelui, in care consumul de carne de miel reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

