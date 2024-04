Primele căpșune românești sunt mai scumpe decât carnea de porc Au aparut primele capșune romanești pe piața, cu aproape o luna mai devreme decat eram obișnuiți, pe fondul temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Producția este de solar, iar prețul la producator este in jur de 30 lei/kg, ca doar vorbim de trufandale. Pe tarabe, insa, este și mai mare chiar, pentru ca mai pune și comerciantul adaosul de rigoare. La Halmeu, in județul Satu Mare, una dintre principalele zone de producție din Romania, de exemplu, prețul la producator este de 30 lei/kg pentru capșunele crescute in sera, dupa cum spune Alina Moldanciuc, un producator din zona. Capșunele s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

