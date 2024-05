Hackerii sunt in foame mare de bani, și incearca sa acceseze conturile abonaților la diverse servicii publice, cel mai recent atac fiind asupra clienților DIGI, carora le-au fost trimise emailuri, in numele companiei. Incepand din 15 mai am detectat o tentativa de phising, avertizeaza DIGI, prin sms-uri trimise clienților. Operatorul de cablu TV și Internet […] The post Hackerii au foame mare de bani. DIGI, ținta atacurilor, dupa ING Bank appeared first on Puterea.ro .