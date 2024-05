Alimentele anti-foame: Cum să te saturi cu puține calorii Senzația de foame poate fi un obstacol major in calea menținerii sau pierderii in greutate. Nutriționistul Mihaela Bilic ne ofera soluții pentru a ne satura cu alimente care au un aport caloric redus, dar un efect de sațietate ridicat. Cheia se afla in alegerea corecta a alimentelor bogate in fibre și proteine, care au un […] The post Alimentele anti-foame: Cum sa te saturi cu puține calorii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

