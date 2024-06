Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana anunta marti seara ca a aprobat planurile unei ofensive in Liban, in contextul unei intensificari a confruntarilor armate transfrontaliere cu militia miscarii islamiste libaneze Hezbollah, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Noua perchezitii au loc luni, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei. Doua persoane vor fi audiate. ”La data de 27 mai 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…

- Armata israeliana a anuntat ca una dintre dronele sale s-a prabusit pe teritoriul libanez dupa ce a fost lovita de o racheta sol-aer, o actiune pentru care miscarea Hezbollah si-a revendicat responsabilitatea, relateaza AFP, citata de News.ro. O drona israeliana s-a prabusit in Liban dupa ce a fost…

- General polonez: NATO ar trebui sa intervina impotriva rachetelor indreptate spre Polonia și Romania.Generalul polonez Waldemar Skrzypczak a facut apel la NATO sa ia masuri ferme impotriva rachetelor care vizeaza Polonia și Romania. Polish General Waldemar Skrzypczak,NATO should warn Putin that it will…

- VIDEO In plin razboi cu Iranul, Israelul a ucis un comandat de top din gruparea Hezbollah: atac fulger cu droneTensiunea escaladeaza in Israel! Armata israeliana și gruparea Hezbollah din Liban au avut un schimb de focuri marți, grupul lansand doua drone de atac in nordul Israelului, in timp ce un comandant…

- Armata israeliana a afirmat, duminica, ca a incheiat o ”noua faza” in pregatirea razboiului la frontiera cu Libanul, la scurt timp dupa ce a anunțat o retragere parțiala din Fașia Gaza. Potrivit BBC, aceasta schimbare inseamna adoptarea unei posturi ofensive pe frontul de nord, impotriva Mișcarii Hezbollah,…

- Ministerul Apararii Nationale cumpara medicamente, in valoare de milioane de euro, pentru mai multe unitati militare. Printre acestea se regasesc multe produse antiacide, antiinflamatore, decongestionante nazale, dar și pentru tratamentul hemoroizilor. Ministerul Apararii a lansat o licitatie pentru…