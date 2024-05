Hackerii nu iartă nimic. ANAF, noua țintă Disperarea de bani a hackerilor e mare, iar aceștia continua sa lanseze tentative de devalizare a conturilor, oriunde cred ca ar putea gasi o portița de intrare sa fure. Nici Agenția Naționala de Administrare Fiscale nu este ocolita de hackeri, aceasta fiind vazuta ca o buna „vaca de muls”, in acțiunile lor criminale. Hackerii au […] The post Hackerii nu iarta nimic. ANAF, noua ținta appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii sunt in foame mare de bani, și incearca sa acceseze conturile abonaților la diverse servicii publice, cel mai recent atac fiind asupra clienților DIGI, carora le-au fost trimise emailuri, in numele companiei. Incepand din 15 mai am detectat o tentativa de phising, avertizeaza DIGI, prin sms-uri…

- O noua tentativa de phishing a fost lansata, marți, de hackeri, pe rețelele de internet, avand ca ținta conturile clienților ING Bank. Clienții bancii primesc mesaje SMS, repetitive, prin care sunt anunțați ca le-a fost ,,pusa poprire pe cont de Consiliul Local”. Potrivit Codului Administrativ, Consiliul…

- Sursa: dnsc.ro Republica Moldova este o ținta constanta a atacurilor rusesti asupra infrastructurii, nu doar a televiziunii publice, ci și a serviciului poștal si a instituțiilor guvernamentale, acestea fiind vizate in mod regulat de hackeri, pe care experții ii asociaza Rusiei, a declarat ministrul…

- Disperarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a transfera gratis cat mai repede baronilor PSD și PNL cele 15 spitale CFR s-a transformat in adevarate tunuri imobiliare, iar ultimul a fost regizat la Spitalul Clinic C.F. nr. 2 – București. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a declarat mulțumit de activitatea ministrului de Finanțe, precizand ca Marcel Boloș a fost cel care a tras de fiecare data semnalul de alarma atunci cand ideile guvernanților ar fi putut sa rupa echilibrul fiscal-bugetar. ”Un ministru la Finante, precum Marcel Bolos……

- Partidul Social Democrat a anunțat oficial ca și-a stabilit un obiectiv prioritar: sa introduca pana la finalul acestui an salariul minim european. Acest lucru inseamna bani mai mulți pentru angajații romani, care se va traduce intr-o creștere a puterii de cumparare și a nivelului de trai. PSD a anunțat…

- Fotbalistul Adrian Mutu, supranumit „Briliantul”, a luat o pauza de la antrenamentele echipei CFR Cluj pentru o misiune „speciala” in Turcia: un implant de par. Se pare ca nici marii fotbaliști nu sunt imuni la trecerea timpului, dupa cum a glumit el: „Timpul nu iarta pe nimeni, puțin in parți mi-am…

- Un nou plan economic al Chinei nu va pune capat deflației, chiar daca Xi Jinping iși abandoneaza premierul. In timp ce sistemul politic al Chinei devine din ce in ce mai inchis, evenimentele publice planificate raman una dintre puținele ferestre catre procesul decizional. Cea mai importanta astfel de…