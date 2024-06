Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala din Rusia a anuntat joi ca l-a trimis in judecata pe reporterul american Evan Gershkovich, acuzat de spionaj in favoarea CIA (Agentia Centrala de Informatii a Statelor Unite), transmite Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Instanta de fond sesizata este tribunalul raional din orasul…

- Procesul penal al lui Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, acuzat de posesie de arme de foc, incepe saptamana aceasta. Procurorii federali sunt așteptați sa aduca in discuție detalii picante despre dependenta sa de cocaina si despre relatia pe care a avut-o cu cumnata sa dupa moartea…

- Fostul președinte american Donald Trump s-a laudat joi pe rețeaua sa sociala ca jurnalistul american Evan Gershkovich, incarcerat in Rusia, va fi eliberat rapid daca el caștiga alegerile, insa Moscova a negat ca ar fi avut o discuție despre acest caz cu candidatul republican.

- Un cetatean american care s-a declarat un sustinator al fortelor invadatoare ruse și s-a alaturat efortului propagandist și de razboi al regimului de la Kremlin a disparut intr-o zona din estul Ucrainei controlata de Rusia, relateaza Sky News.

- La un an de la arestarea jurnalistului american Evan Gershkovich in Rusia, acuzat de regimul criminal de la Kremlin de spionaj, eliberarea sa din captivitatea ruseasca ar putea sa depinda de disponibilitatea Occidentului de a-l oferi la schimb pe asasinul Vadim Krasikov, un calau al FSB, arestat in…

- Kremlinul a transmis joi ca este nevoie de tacere deplina atunci cand vine vorba de discuțiile despre posibilele schimburi de prizonieri care il implica pe Evan Gershkovich, un reporter Wall Street Journal arestat in Rusia in urma cu un an, sub suspiciunea de spionaj, noteaza Reuters.

- Kremlinul a anuntat joi ca sunt in desfasurare discutii in vederea unui eventual schimb de detinuti intre Washington si Moscova in care sa fie implicat si jurnalistul american Evan Gershkovich, acuzat de spionaj si incarcerat in Rusia de aproximativ un an, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Tribunalul municipal din Moscova a prelungit marti pana la 30 iunie arestarea preventiva a jurnalistului american Evan Gershkovich, acuzat de spionaj impotriva Rusiei, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.