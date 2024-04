Disperarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a transfera gratis cat mai repede baronilor PSD și PNL cele 15 spitale CFR s-a transformat in adevarate tunuri imobiliare, iar ultimul a fost regizat la Spitalul Clinic C.F. nr. 2 – București. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a pregatit o Hotarare de Guvern „privind transferul Spitalului Clinic […] The post Grindeanu a regizat un tun imobiliar oficial de 9.000.000 de euro la Spitalul Clinic CF 2 București appeared first on Puterea.ro .