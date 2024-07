Stiri pe aceeasi tema

- Victoria neașteptata a PSD in fieful electoral al lui Gheorghe Flutur, Suceava, i-a infierbantat mintea buzoianului Marcel Ciolacu, momentan lider PSD și premier al Romaniei. I le-a infierbantat atat de tare incat l-au facut sa scoata o perla care ar trebui imediat culeasa și expusa intr-un muzeu, pentru…

- Dupa ce a fost facut KO in aceasta saptamana de ministrul Educației, Ligia Deca, care nu a fost de acord cu trecerea Spitalului Clinic CF 2 București catre Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a pregatit un alt act normativ prin…

- Premierul Marcel Ciolacu – președintele PSD – se va afla astazi la Cluj, intr-o vizita la obiective de infrastructura importante. El va participa la inaugurarea extinderii terminalului de plecari al Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, impreuna cu ministrul Transporturilor, social-democratul…

- Florin Piersic a fost operat, miercuri, in regim de urgența la Spitalul Foișor din București, in prezent fiind in ”stare stabila”. O echipa compusa din medici cu mai mult specialitați au decis efectuarea intervenției chirurgicale in regim de urgența in cazul actorului Florin Piersic, transmite miercuri…

- Compania romaneasca Retter se afla in topul constructorilor cu cele mai mari progrese pe șantierele de autostrazi din Romania. Compania romaneasca Retter dovedește ca pe șantierele de autostrazi din Romania constructorii romani sunt cei mai serioși și ca respecta termenele prevazute in contract. Guido…

- Disperarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a transfera gratis cat mai repede baronilor PSD și PNL cele 15 spitale CFR s-a transformat in adevarate tunuri imobiliare, iar ultimul a fost regizat la Spitalul Clinic C.F. nr. 2 – București. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a anuntat ca va face o conferinta de presa pe tema incompatibilitatii de care ar fi acuzat intr-un raport al Corpului de Control al Guvernului. „M-am intalnit cu doamne in parc, m-am intalnit la gara, m-am intalnit pe strada (…), mi-au cerut…

- Disperarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a da, gratis, cat mai repede cele 15 spitale CFR catre baronii PSD și PNL a ajuns intr-un punct mort tocmai la cel mai mare spital de care vrea sa scape din cauza unor aberații legislative incredibile. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii…