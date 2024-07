Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, in legatura cu incidentul referitor la intarzierea livrarii bagajelor la Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti, ca firma responsabila de gestionarea bagajelor este o entitate privata care are un contract cu compania aeriana, nu cu aeroportul. El a subliniat ca va solicita directorului aeroportului sa investigheze situația și și-a […] The post Grindeanu și-a cerut scuze pentru debandada cu bagajele de la Aeroportul Henri Coanda și a spus cine e vinovat appeared first on Puterea.ro .