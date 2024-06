Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului s-a stabilizat dupa declinul grav inregistrat in perioada pandemiei, insa sunt cateva state, printre care Germania și Romania care nu reușesc sa atraga destui turiști straini.

- Dumbraveni, cu 57,60%, este localitatea cu cea mai mare prezența la vot din județul Constanța, la alegerile locale, la ora 14:00. Aceasta este urmata de Dobromir, Targușor, Saraiu și Cerchezu, care nu au depașit 50%. La polul opus, cea mai mica prezența la vot s-a inregistrat in Chirnogeni, unde prezența…

- Dupa comemorarea debarcarii din Normandia, presedintele american Joe Biden efectueaza sambata prima sa vizita de stat in Franta, iar gazda sa, presedintele Emmanuel Macron, etaleaza tot fastul ceremonial pentru a celebra o relatie care a revenit pe drumul cel bun dupa cateva hopuri, scrie AFP.

- Amenzile contravenționale și instrumentele penale pentru recuperarea creanțelor fiscale vor fi tot mai folosite de ANAF in colectarea de bani la buget, in contextul creșterii poverii fiscale. Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) va apela tot mai mult la amenzi contravenționale și instrumente…

- Spania este tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla peste media comunitara de 81,5 ani, in timp ce Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit ultimelor date actualizate vineri de agentia comunitara de statistica Eurostat,…

- Sabrina Maneca Voinea a caștigat, astazi, medalia de argint la Campionatul European de la Rimini. Aurul a fost caștigat de italianca Manila Esposito, iar bronzul, de sportiva din Franța, Marine Boyer.

- Edi Iordanescu se situeaza pe locul doi in clasamentul celor mai mici salarii printre cei 24 de selecționeri prezenți la EURO 2024, cu un venit anual de 240.000 de euro. In ceea ce privește șansele echipei Romaniei de a caștiga trofeul, aceasta este clasata pe locul 20.

- Romania pierde aproximativ 80 de miliarde de lei anual in colectarea taxelor prin economia subterana, caracterizata in special de munca nedeclarata, potrivit unui studiu realizat de Visa și compania de consultanța Kearney. „O creștere de 5% in plațile digitale timp de cinci ani consecutivi ar aduce…