- O femeie, cadru militar in Bucuresti, a fost arestata preventiv dupa ce si-ar fi lovit fetita in varsta de doar doua luni, provocandu-i mai multe rani, inclusiv fracturi costale si la maini, traumatism cranian. Medicii au stabilit ca micuta are nevoie de 40-50 de zile de ingrijiri medicale.

- Danka a fost gasita moarta in casa, dupa zile intregi in care a fost cautata, inclusiv in Romania. S-a spus ca doua romance au rapit-o, iar acum una dintre ele traiește momente de groaza, fiind acuzata pe nedrept. Femeia a povestit prin ce trece.

- La virsta de 54 de ani, Pamela Holt a strabatut tot globul pamintesc, vizitind peste 80 de țari, de la peisajele inghețate ale Islandei pina la țarmurile insorite ale Vietnamului, aventurindu-se de cele mai multe ori singura. Intr-o discuție cu Business Insider, ea a dezvaluit un accesoriu de calatorie…

- Judecatorii din Beiuș au decis incetarea procesului penal in care primarul de Nucet, Mircea Adrian Tuduce, soția sa și fosta administratoare a societații de gospodarire a orașului au fost inculpați pentru vatamare corporala din culpa.

- Atunci cand a aflat ca va deveni bunica, o femeie i-a sugerat fiicei sale sa dea copilul la adopție, caci ea nu dorește sa il creasca. Dezvaluirea femeii a starnit un val impresionant de reacții.