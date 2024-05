Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN6, localitatea Sadova Veche, unde un autoturism a lovit un cap de pod. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o descarcerare, o ambulanța SMURD, doua ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanța Caraș-Severin…

- Accident de circulație cu trei mașini implicate, in aceasta dupa-amiaza, pe DN 58B, la ieșirea din Reșița spre Bocșa, in zona Colțan. „Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și doua ambulanțe ale…

- Accident mortal pe o șosea din Dolj! O femeie a murit și alte doua au fost grav ranite, dupa ce șoferul a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea și a intrat pe un trotuar din Bailesti.

- Un accident grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in apropiere de Sighișoara. Doua persoane au ramas incarcerate intr-o mașina. O femeie a murit la spital, iar un barbat este in stare grava.

- O femeie a murit și un barbat a fost dus la spital cu arsuri și intoxicat cu fum in urma unui incendiu care a cuprins o casa in timpul nopții de vineri spre sambata in localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța.

- O femeie a murit, iar cinci persoane, intre care doua minore, au fost ranite in urma ciocnirii violente dintre doua masini. Accidentul rutier care s-a produs sambata seara, la intrare in Timisoara. Un șofer, de 57 de ani, aflat pe banda I de mers, ar vrut sa intoarca fara sa se asigure si s-a izbit…

- Un grav accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes din judetul Caras-Severin, in urma caruia un om a murit si alti sase au fost raniti. Traficul rutier este restrictionat, potrivit news.ro . ”In urma cu putin timp, pe centura ocolitoare a municipiului…

- Teribil accident de circulație, duminica la pranz, pe centura ocolitoare a Caransebeșului, in județul Caraș-Severin. In coliziune au fost implicate trei autoturisme, fiind raportate inițial șapte victime Pentru salvarea victimelor, la fața locului au fost mobilizate patru echipaje de pompieri militari…