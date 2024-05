Atenție! Facturile fictive, arma preferată de hackeri Mare atenție! Infractorii cibernetici se bazeaza pe redirecționari deschise, pe momeli de facturi restante și pe tehnici de tip Living-off-the-Land (LotL) pentru a trece de sistemele de securitate, arata raportul trimestrial HP Wolf Security Threat Insights. Pe baza datelor provenite de la milioane de puncte terminale care ruleaza HP Wolf Security, cercetatorii HP in domeniul amenințarilor cibernetice au identificat campanii notabile. Hackerii folosesc redirecționari deschise pentru a-i pacali pe utilizatori. In cadrul unei campanii avansate WikiLoader, utilizatorii au fost direcționați catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

