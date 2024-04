O garnitura de metrou care a plecat din stația Basarab a circulat cu ușile deschise iar momentul a fost filmat de o calatoare. Un moment ireal a fost surprins de o calatoare intr-un metrou din București: o garnitura de tren a circulat cu ușile deschise. Imaginile au fost incarcate in mediul online, declanșand un val de ingrijorare printre pasageri. In mod normal, in momentul in care trenul de metrou se pregatește sa plece din stație, trebuie sa inchida ușile, astfel incat calatorii sa nu fie puși in pericol pana cand ajung in urmatoarea stație. Cu toate acestea, o calatoare a surprins un moment…