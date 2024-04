Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii din București, in pericol! O garnitura de metrou a fost filmata in timp ce merge cu usile deschise. Oamenii au surprins momentul si au postat imaginile pe internet. Imagini cu o garnitura de metrou din Bucuresti care circula cu usile deschise au fost surprinse si postate pe internet. Acest…

- Anunț important pentru cei care circula cu metroul! Se va moderniza magistrala Berceni-Pipera din București. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre aceasta modernizare și a transmis ca investiția ar putea ajunge la un miliard de lei. Iata ce a transmis premierul Romaniei!

- Motivele invocate sunt lipsa subvenției necesare și lipsa aprobarii bugetului necesar funcționarii Metrorex. Conform liderului sindical, fara aceste surse de finanțare, Metrorex nu va avea resursele necesare pentru a-și plati datoriile catre angajați și terți, ceea ce ar putea duce la intreruperea…

- Au aparut primele imagini cu trenul Alstom Metropolis. Iata cum arata noul metrou, dar și pe ce magistrala va circula. Fotografiile au fost postate de catre un angajat al Metrorex pe o rețea de socializare.

- Au aparut primele imagini cu noul metrou din București! Un angajat al Metrorex a dezvaluit, pe rețelele de socializare, primele fotografii cu trenul Alstom Metropolis, noua garnitura de metrou care va circula in Capitala. Trenul ar fi trebuit sa fie deja livrat din vara lui 2022, dar constructorul…

- Scene șocante in plina strada, in București: Barbat batut din senin de un necunoscut - 'Bag cutitul in tine', i-ar fi strigat agresorulUn barbat din Bucuresti a fost agresat de un necunoscut, pe o strada din Sectorul 1, imediat dupa ce a parcat masina. Victima povesteste pe retelele de socializare…

- Imaginile au fost filmate de martori. Pe inregistrare se vede cum, in urma unor schimburi de replici, spiritele se incing și cei doi incep sa se bata fara ca nimeni sa intervina. Intr-un final, conflictul a fost aplanat de șoferul autobuzului care a oprit mijlocul de transport și i-a dat jos pe batauși. Conflictul…

- Conform unui mesaj care circula in online, miercuri, 10 ianuarie 2024, este programat un protest spontan, neasumat oficial de nicio organizație, la care urmeaza sa participe fermieri cu 122 de camioane și 70 de tractoare, anunța agrointel.ro. Mesajul de mobilizare primit de mai mulți fermieri pare sa…