- O femeie a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a atacat doi politisti de la Politia Locala Sector 1. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara, conform News.ro.Incidentul a fost filmat de catre politisti.

- Doi tineri din Statele Unite și-au dat fetița de trei luni spre adopție din motive socante: nu se potrivește cu stilul lor de viața. Mama bebelușului s-a intors la serviciu la scurt timp dupa naștere, iar soțul ei lucra și el. Nimeni nu putea avea grija de micuța. Mai mult, femeia nu și-a dorit fetița…

- Administratorul unui bloc din Sectorul 2, o femeie de 56 de ani, a fost ucisa joi seara, in interiorul blocului, de catre un barbat de 57 de ani. La fața locului au ajuns de urgența polițiștii Secției 9. Criminalul, identificat Oamenii legii l-au identificat și depistat pe barbatul banuit de comiterea…

- Barbatul, in varsta de 47 de ani, a ignorat ordinul de protectie pe care femeia il obtinuse impotriva lui, și s-a napustit asupra sotiei sale cu un cuțit. Victima a suferit rani grave la piept, spate și brațe. Cei doi au impreuna cinci copii, iar vecinii povestesc ca Lacramioara traia un coșmar, fiind…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a agresat și amenințat cu moartea o femeie in București. El s-a urcat pe capota mașinii in care ea se baricadase și a inceput sa loveasca parbrizul cu picioarele.

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a agresat-o pe fosta concubina, pe o strada din Sectorul 5. Femeia s-a incuiat in masina, pentru a evita interactiunea cu barbatul, iar acesta s-a urcat pe capota masinii, lovind cu picioarele. ”La data de 12 martie 2024, politisti…

- Scene șocante in plina strada, in București: Barbat batut din senin de un necunoscut - 'Bag cutitul in tine', i-ar fi strigat agresorulUn barbat din Bucuresti a fost agresat de un necunoscut, pe o strada din Sectorul 1, imediat dupa ce a parcat masina. Victima povesteste pe retelele de socializare…