VIDEO. Pericol pentru călători la metrou: Un tren a circulat cu uşile deschise Calatorii din București, in pericol! O garnitura de metrou a fost filmata in timp ce merge cu usile deschise. Oamenii au surprins momentul si au postat imaginile pe internet. Imagini cu o garnitura de metrou din Bucuresti care circula cu usile deschise au fost surprinse si postate pe internet. Acest incident reprezinta un real pericol […] The post VIDEO. Pericol pentru calatori la metrou: Un tren a circulat cu usile deschise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

