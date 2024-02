Șeful Direcției Vamale București, reținut de DNA pentru luare de mită Directorul Directiei Regionale Vamale Bucuresti, Paul Petrof, un sef de birou si trei functionari au fost retinuti de catre procurorii DNA, care-i acuza luare de mita si alte infractiuni. DNA a anunțat, miercuri, reținerea a șase persoane, in urma perchezițiilor care au avut loc in urma cu o zi in 20 de locații din București, […] The post Șeful Direcției Vamale București, reținut de DNA pentru luare de mita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

