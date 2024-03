Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții au loc in 14 județe și in Bucuresti, pentru destructurarea unor grupari infracționale care s-ar ocupa cu traficul de țigari și de materiale pirotehnice. Conform DIICOT, gruparile au ramificații transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, iar prejudiciul din acest dosar s-ar ridica…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Cadavrul unui barbat, cetațean strain, a fost descoperit vineri pe terasa unui bloc din Sectorul 3 din București. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a descoperi imprejurarile in care acesta a murit. Cei care au facut descoperirea sunt niste muncitori, care aveau de efectuat lucrari la terasa blocului.…

- Un pakistanez si un indian, ambii veniti la munca in Romania, au fost rapiti din Bucuresti si sechestrati intr-un apartament din Brasov. Rapitorii au luat legatura cu familiile celor doi si le-au cerut 10.000 de euro pentru a-i lasa in libertate. Politisții romani au descoperit o grupare de pakistanezi…

- Zeci de elevi au acuzat stari de rau dupa ce un spray iritant, posibil paralizant, a fost folosit, marti, in incinta Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” din Bucuresti. Potrivit pompierilor, au fost trimise la fața locului 8 echipaje SMURD, 4 SABIF, CBRN, 2 autospeciale pentru victime multiple, 2 autospeciale…

- Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o cerere pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis. Parlamentarul a motivat ca din data de 18 decembrie 2023, Klaus Werner Iohannis nu a mai avut nicio actiune publica. ”Klaus Werner Iohannis nu a mai aparut public…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

