A patra oară, cu noroc. Capitala are în sfârșit buget Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost votat, vineri, din a patra incercare. Proiectul a fost aprobat, in unanimitate, cu 51 de voturi „pentru”. Consilierii generali ai Capitalei au votat in unanimitate proiectul de buget al municipiului Bucuresti, dupa ce mai multe amendamente propuse de consilieri de la PSD si PNL au fost aprobate. Consilierii municipali […] The post A patra oara, cu noroc. Capitala are in sfarșit buget appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

- Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 15 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mehedinti si pun in aplicare 26 de mandate de aducere si citatii, intr-un dosar care vizeaza incidentele dintre suporteri din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo si UTA. Mai exact, sunt vizati suporteri…

- Cadavrul unui barbat, cetațean strain, a fost descoperit vineri pe terasa unui bloc din Sectorul 3 din București. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a descoperi imprejurarile in care acesta a murit. Cei care au facut descoperirea sunt niste muncitori, care aveau de efectuat lucrari la terasa blocului.…

- Cantarețul de manele Florin Salam a fost audiat marți seara la Secția 1 de Poliție din Capitala. El a fost reclamat de o tanara, care il acuza ca ar fi agresat-o in prima zi a anului intr-o camera de hotel din București. Artistul susține ca acuzațiile nu sunt adevarate. O tanara de 24 de ani […] The…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

- Declarația unei profesoare de la o școala din Capitala a starnit controverse in mediul online. Comentand o propunere a Consiliului Național al Elevilor ca elevii și profesorii sa nu mai aiba intrari separate in școli, profesoara a spus ca ar fi „o forma de uzurpare a imaginii cadrului didactic”: „In…

- Un barbat din Sri Lanka, urmarit international dupa o crima comisa la Bucuresti, in 1991, a fost prins in Germania. El a fost dat in urmarire in anul 2013, fiind condamnat la 19 ani de inchisoare. Victima, ucisa intr-un apartament din Capitala, a fost infasurata intr-un covior, iar trupul aruncat in…