Stiri pe aceeasi tema

- O serie de cutremure de intensitate diferita, cea mai mare atingind 5,6 grade pe scara Richter, a zguduit joi centrul Turciei fara a provoca victime, dar punind regiunea in alerta. Cel putin trei cutremure au fost resimtite dupa-amiaza tirziu si spre seara in regiunea Tokat, intre tarmul Marii Negre…

- O serie de cutremure de intensitate diferita, cea mai mare atingand 5,6 grade pe scara Richter, a zguduit joi centrul Turciei fara a provoca victime, dar punand regiunea in alerta, transmite AFP, potrivit Agerpres . Cutremur Foto: Shutterstock Cel putin trei cutremure au fost resimtite dupa-amiaza tarziu…

- Este alerta in Braila, dupa ce o drona militara s-ar fi prabușit joi seara pe un camp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, in Insula Mare a Brailei. Politia si Jandarmeria au izolat zona, iar Armata a inceput o operațiune de cautare. Multe echipe de cautare ale Armatei au fost trimise intr-o zona izolata…

- Un ucigas roman a provocat groaza si revolta in Spania. Si-a omorat in chinuri fiicele, de doi si patru ani, dupa care si-a luat viata. In timpul anchetei, anchetatorii au descoperit ca autorul dublei crime era un individ extrem de violent si gelos. Iar motivul i-a socat chiar si pe ei. Pentru Cristian,…

- Este alerta pe litoral. O mina marina a fost depistata in Marea Neagra, la patru kilometri de stațiunea Costinești. Forțele Navale intervin pentru a o dezamorsa. Mina a fost observata miercuri de niște pescari din Costinești. Ei se aflau pe o barca in larg, la aproximativ o mila marina de țarm, cand…

- Ploile abundente și grindina au provocat inundații și au blocat strazi in unele zone din Dubai, luni, deoarece sistemele de canalizare nu au putut face fața ploii. Dubai is flooding bruv. ☔️ I should have brought my togs to the gym today. pic.twitter.com/uuMxtVhgHz — Josef Rakich (@ImJosefRakich) February…

- Un rechin a fost filmat in Portul Constanta. Biologul Adrian Bilba a explicat ca acesta este inofensiv si nepericulos. Rechinul are 90 de centimetri, se hraneste cu pestisori, traieste pe fundul apei in zonele mai adanci si „nu ne deranjeaza cu nimic”, spune biologul. Adrian Bilba a explicat ca acest…

- Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, fugit din țara dupa o condamnare de șase ani pentru corupție a fost identificat in Turcia, in prezent avand loc demersuri pentru aducerea și incarcerarea sa in Romania. Tribunalul București a constatat ca sunt indeplinite condițiile pentru a cere extradarea…