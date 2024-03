Stiri pe aceeasi tema

- Au fost publicate primele imagini cu craterul format de prabușirea presupusei drone cautate de autoritați. Armata, SRI, Poliția, Jandarmeria și ISU au izolat zona unde a cazut obiectul intr-o ampla operațiune in Insula Mare a Brailei, transmite publicația locala debraila.ro.

- Momente de panica in Romania, dupa ce o drona militara s-a prabușit la doar cațiva kilometri departare de Braila. Potrivit primelor informații, drona ar fi cazut in camp, foarte aproape de casele oamenilor. Drona militara prabușita pe teritoriul Romaniei Alerta cu privire la informația ca o drona militara…

- Seara trecuta, o drona de origine militara s-a pabusit pe Insula Mare a Brailei, aproape de Dunare, in zona fermei Filipoiu, intre comuna Frecaței și punctul de trecere al bac-ului. Oamenii au ieșit speriați din case cand au auzit o bubuitura puternica.

- Operațiune de cautare a Armatei Romane intr-o zona izolata din Insula Mare a Brailei, dupa ce mai mulți localnici au reclamat zgomote ciudate și au pus la dispoziție imagini care ar putea indica prabușirea unei drone, posibil militare, in zona, scrie digi24.ro .

- S-a dat alarma la Braila! O drona militara s-ar fi prabușit joi seara pe un camp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, in Insula Mare a Brailei. Politia si jandarmeria au izolat zona. Unde a cazut drona Drona a cazut in zona Insulei Mari a Brailei, la 12 kilometri distanța de trecerea cu bacul. La […]…

- O drona militara s-ar fi prabusit pe un camp la doar 12 km distanta de municipiul Braila. O drona a fost filmata, joi seara, in jurul orei 20:00, deasupra caselor din zona Gradina Mare, aproape de Dunare. “Scotea un sunet ciudat, puternic”, a declarat cel care a filmat pentru Debraila.ro. Joi seara,…

- O drona militara s-ar fi prabusit pe un camp la doar 12 km distanta de municipiul Braila, insotita de o bubuitura puternica. Localnicii au sunat speriați la 112, transmite B1 TV. stire in curs de actualizare The post O drona militara s-ar fi prabusit la Braila appeared first on Cotidianul RO .

