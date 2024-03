Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din Sectorul 5 al Capitalei vor fi inchise, luni, pentru activitati de dezinsectie, dupa ce a fost semnalata prezenta plosnitelor in Scoala Gimnaziala „I.C. Bratianu” si Scoala Gimnaziala „Petrache Poenaru”. „Nu putem risca, nu vrem ca situatiile intalnite in cele doua scoli sa se multiplice”,…

- Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației…

- Raportul Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC) in cazul Crevedia arata ca incendiul și explozia au fost provocate din cauza utilizarii unor pompe de transvazare neomologate care nu permiteau etanșeizarea corecta la supapa cisternelor. La aproape 7 luni de la tragedia de la Crevedia,…

- Ploile abundente și grindina au provocat inundații și au blocat strazi in unele zone din Dubai, luni, deoarece sistemele de canalizare nu au putut face fața ploii. Dubai is flooding bruv. ☔️ I should have brought my togs to the gym today. pic.twitter.com/uuMxtVhgHz — Josef Rakich (@ImJosefRakich) February…

- Fermierii continua protestele in Franța, iar mai multe drumuri sunt blocate. In acest context, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de calatorie. MAE ii informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca…

- Protestul transportatorilor și fermierilor continua pentru a șasea zi la rand, iar furia participanților a atins apogeul. Peste 4.500 de camioane și tractoare sunt scoase in strada și paralizeaza intrarile in marile orașe din țara. Pe centura Capitalei este o noua zi de circulație de coșmar, iar zeci…

- Site-urile care vand sau pun la dispoziție lucrari științifice, de licența, masterat și doctorat ori proiecte sau referate vor fi inchise de autoritați. O lege care a intrat in vigoare la inceputul acestui an interzice vanzarea prin platformele online ale documentelor academice, cum ar fi lucrarile…

- In ciuda prețurilor mai mari și a taxelor care vor crește de maine, 1 ianuarie 2024, sunt și romani norocoși care vor primi ceva bani in plus. De exemplu, primarul Capitalei, care ar urma sa primeasca o majorare de peste 1.100 de lei, adica va avea un salariu care va crește de la 23.000 de […] The…