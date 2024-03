VIDEO. Teroare în aer: 50 de pasageri au fost răniți, iar 13 au ajuns la spital din cauza unor turbulențe puternice 50 de persoane au fost ranite, iar 13 au ajuns la spital dupa ce aeronava in care se aflau a suferit mai multe turbulențe, pe un zbor de peste 2 ore. Serviciile de urgenta si compania aeriana LATAM au anunțat ca treisprezece pasageri ai unui zbor cu plecare din Sydney, Australia, au fost spitalizati dupa […] The post VIDEO. Teroare in aer: 50 de pasageri au fost raniți, iar 13 au ajuns la spital din cauza unor turbulențe puternice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC) in cazul Crevedia arata ca incendiul și explozia au fost provocate din cauza utilizarii unor pompe de transvazare neomologate care nu permiteau etanșeizarea corecta la supapa cisternelor. La aproape 7 luni de la tragedia de la Crevedia,…

- Autoritațile olandeze au anunțat ca cel putin sase politisti au fost raniti in weekend in confruntari, la Haga, intre grupuri rivale de eritreeni, care au incendiat masini de politie si au aruncat cu pietre in membri ai fortelor de ordine, relateaza AFP. UDARNO! ???? Rat na ulicama Haga gde su se migranti…

- UPDATE: Ministerul Sanatatii anunta ca 18 spitale din toata tara sunt afectate de atacul cibernetic masiv de tip ransomware. In cursul noptii de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip ransomware asupra serverelor de productie pe care ruleaza sistemul informatic HIS. Ca…

- Patru elevi au fost raniți, miercuri, dupa ce tavanul școlii din Alamor, comuna Loamneș, județul Sibiu, s-a prabușit. Pompierii din cadrul ISU Sibiu intervin de urgența miercuri la Școala Gimnaziala Alamor, din localitatea Loamneș, acolo unde s-a prabușit tavanul unei sali de clasa. La fața locului…

- Actorul australian Jacob Elordi, cunoscut pentru rolul sau din filmul de succes „Saltburn”, este acuzat ca a agresat un reporter de radio in timpul unei farse care a mers prost. Incidentul a avut loc la hotelul Clovelly, situat pe plaja, in sud-estul orașului Sydney, in weekend. Joshua Fox, un reporter…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca vineri, incepand cu ora 14,00, pana la miezul noptii, cu posibilitatea prelungirii si dupa aceasta data, sunt prevazute blocaje in Paris si zona pariziana. Diferite segmente…

- Serviciile secrete sud-coreene au dovezi privind posibila utilizare a unor arme nord-coreene de catre organizatia militanta palestiniana Hamas, conform unui material publicat de presa de la Seul, citata de AFP. Ziarul sud-coreean JoongAng Daily a relatat ca Serviciul National de Informatii a publicat…

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…